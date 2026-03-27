Kylie Jenner: Πουλάει την μυστική κατοικία της στο Hidden Hills για 20 εκατομμυρία δολάρια

Η Kylie Jenner φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει μερικές «εκκαθαρίσεις» στην ακίνητη περιουσία της, βάζοντας πωλητήριο στη μυστική της κατοικία στο πολυτελές Hidden Hills. Η νεαρή δισεκατομμυριούχος αποχωρίζεται την εντυπωσιακή έπαυλη στην οποία διέμενε το τελευταίο διάστημα, όσο περίμενε να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής στο νέο της σπίτι.

Πλέον, έχοντας μετακομίσει μόνιμα στη νέα της υπερπολυτελή κατοικία, η παλιά της έπαυλη αναζητά τον επόμενο τυχερό ιδιοκτήτη.

Προς πώληση η κατοικία της στο Hidden Hills

Σύμφωνα με το TMZ, για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, η Kylie Jenner επιστράτευσε τους κορυφαίους μεσίτες της τηλεοπτικής εκπομπής «Million Dollar Listing», τους Josh, Matt και Heather Altman.

Το ακίνητο βγαίνει στην αγορά με την αρχική τιμή των 20.250.000 δολαρίων, ένα ποσό που μπορεί να ακούγεται αστρονομικό, αλλά δικαιολογείται απόλυτα από τις ανέσεις που προσφέρει το οικόπεδο.

Πρόκειται για μια έπαυλη χτισμένη σε στιλ θέρετρου, τοποθετημένη σε έναν εξαιρετικά ήσυχο δρόμο που εγγυάται την απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το σπίτι διαθέτει συνολικά 8 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, ενώ η διαρρύθμισή του είναι μελετημένη τόσο για την άνετη καθημερινότητα μιας οικογένειας όσο και για τη φιλοξενία κοσμικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας.

Οι εσωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν τα πάντα: από ιδιωτικό κινηματογράφο και αίθουσα παιχνιδιών με μπαρ, μέχρι γυμναστήριο, αίθουσα μασάζ και ένα επιβλητικό γραφείο με τζάκι.

Η κύρια σουίτα είναι ένα πραγματικό «καταφύγιο» μέσα στο σπίτι, διαθέτοντας δύο τεράστια βεστιάρια, μπάνιο-spa και μπαλκόνι με πανοραμική θέα στην πόλη.

Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο εξωτερικός χώρος, ο οποίος θυμίζει πεντάστερο ξενοδοχείο με την πισίνα, το spa, την εξωτερική κουζίνα και το γκαράζ έξι θέσεων.