Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν με έχει προστατεύσει κάποιος από όλα αυτά που έχουν γραφτεί για εμένα»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου και αναφέρθηκε για την εκπομπή που παρουσιάζει στο Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και στα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή.

«Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δε δουλέψαμε τη σχέση μας, απλά ταιριάζουμε σαν άνθρωποι τηλεοπτικά. Κάθε συνεργασία θέλει να δουλεύεις πράγματα, αν υπάρχει ο βασικός κανόνας, ο αμοιβαίος σεβασμός και κοινή ματιά στα πράγματα, τότε προχωράει σε ωραίο άξονα», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην προσθήκη της Άριας Καλύβα στην εκπομπή σημείωσε πως: «Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αν ισχύει και τι θα γίνει. Το ενδεχόμενο να είναι η Άρια Καλύβα στην εκπομπή μας μόνο θετικά μπορώ να το ακούσω. Η Άρια Καλύβα έχει ταυτότητα, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς μαζί της».

«Είμαι σε μία φάση ζωής που νιώθει ήρεμη, ότι πατάω γερά στα πόδια μου και δεν μου λείπει κάτι. Δεν με έχει προστατεύσει κάποιος από όλα αυτά που έχουν γραφτεί για μένα. Ούτε με έχουν αδικήσει ούτε με έχουν ευνοήσει τα μέσα, κανείς δε σου χρωστάει καλό λόγο», σχολίασε η παρουσιάστρια αναφορικά με την προσωπική της ζωή.