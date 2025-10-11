Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

Εκτός Αθηνών περνά η Σταματίνα Τσιμτσιλή το Σαββατοκύριακο, όπως αποκάλυψε μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Μία σχετική φωτογραφία ανήρτησε η γνωστή παρουσιάστρια στο Instagram, αγκαλιά με τον γιο της, Ιωάννη, , αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την αδυναμία που του έχει. Μάλιστα στην σχετική φωτογραφία έβαλε μια καρδούλα και έγραψε «καλημέρα».

Αξίζει να σημειωθεί, πως σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Το’ Χουμε», η ίδια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένεια της, κάνοντας αναφορά για ένα τέταρτο παιδί λέγοντας:

«Ιδανικά θα ήθελε και ένα τέταρτο παιδάκι και εγώ στη θεωρία θα το ήθελα, αλλά στην πράξη είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα με όλα αυτά που έχουμε. Κάνουμε τον σταυρό μας και ευχαριστούμε το Θεό που μας χάρισε αυτή την όμορφη οικογένεια.

Μακάρι να είμαστε σωστοί γονείς γι’ αυτά τα τρία παιδιά που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.