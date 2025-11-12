Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Η Έμα Στόουν αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο – Ποιες διάσημες ακολουθούν

Η νέα μελέτη βασίζεται στη "Χρυσή Τομή"

Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο αναδείχθηκε η Έμα Στόουν, σύμφωνα με νέα μελέτη η οποία βασίζεται στη “Χρυσή Τομή”, τη μαθηματική αρχή των αρχαίων Ελλήνων που μετρά την τελειότητα των αναλογιών.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Έμα Στόουν συγκέντρωσε 94,72% αντιστοιχία στη Χρυσή Τομή.

Ο Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, εξήγησε ότι η Στόουν ξεχώρισε για την αρμονία των χαρακτηριστικών της. «Ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι πέτυχε κορυφαίες βαθμολογίες στα φρύδια (94,2%), στο σχήμα του σαγονιού (97%) και στα χείλη (95,6%).

Τεχνικές χαρτογράφησης προσώπου χρησιμοποίησε η μελέτη ώστε να καθορίσει ποιες γυναίκες πλησιάζουν περισσότερο τον χρυσό λόγο των 1,618 αριθμό που εκφράζει την απόλυτη αρμονία στη φύση και τη τέχνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ζεντέγια με 94,37%, ακολουθούμενη από τη Φρίντα Πίντο (94,34%), τη Βανέσα Κίρμπι (94,31%) και τη Τζένα Ορτέγκα (93,91%). Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ολίβια Ροντρίγκο, η Μάργκο Ρόμπι, η Αϊσουάρια Ράι Μπάτσαν, η Τανγκ Γουέι και η Μπιγιονσέ.

Όπως αναφέρει ο Δρ. ντε Σίλβα, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους ειδικούς να αποκαλύπτουν «τα μαθηματικά πίσω από την ομορφιά», προσθέτοντας ότι η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον και στον σχεδιασμό επεμβάσεων προσώπου.

