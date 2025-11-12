Η Έμα Στόουν αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο – Ποιες διάσημες ακολουθούν

Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο αναδείχθηκε η Έμα Στόουν, σύμφωνα με νέα μελέτη η οποία βασίζεται στη “Χρυσή Τομή”, τη μαθηματική αρχή των αρχαίων Ελλήνων που μετρά την τελειότητα των αναλογιών.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Έμα Στόουν συγκέντρωσε 94,72% αντιστοιχία στη Χρυσή Τομή.

Ο Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, εξήγησε ότι η Στόουν ξεχώρισε για την αρμονία των χαρακτηριστικών της. «Ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι πέτυχε κορυφαίες βαθμολογίες στα φρύδια (94,2%), στο σχήμα του σαγονιού (97%) και στα χείλη (95,6%).

Τεχνικές χαρτογράφησης προσώπου χρησιμοποίησε η μελέτη ώστε να καθορίσει ποιες γυναίκες πλησιάζουν περισσότερο τον χρυσό λόγο των 1,618 αριθμό που εκφράζει την απόλυτη αρμονία στη φύση και τη τέχνη.

Emma Stone is the most beautiful woman in the WORLD according to the 'Golden Ratio' – and Zendaya is a close second https://t.co/5PbReYCKzo November 12, 2025

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ζεντέγια με 94,37%, ακολουθούμενη από τη Φρίντα Πίντο (94,34%), τη Βανέσα Κίρμπι (94,31%) και τη Τζένα Ορτέγκα (93,91%). Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ολίβια Ροντρίγκο, η Μάργκο Ρόμπι, η Αϊσουάρια Ράι Μπάτσαν, η Τανγκ Γουέι και η Μπιγιονσέ.

Όπως αναφέρει ο Δρ. ντε Σίλβα, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους ειδικούς να αποκαλύπτουν «τα μαθηματικά πίσω από την ομορφιά», προσθέτοντας ότι η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον και στον σχεδιασμό επεμβάσεων προσώπου.