Γουίλ Σμιθ: Βιολιστής τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση – Τι απαντάει ο δικηγόρος του ηθοποιού
Ο μουσικός υποστηρίζει ότι η συνεργασία τους είχε εξελιχθεί σε μια τραυματική εμπειρία
Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται ο Γουίλ Σμιθ, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του και της εταιρείας του ο διακεκριμένος βιολιστής Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ. Η νομική ενέργεια, που επισημοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα.
Ο μουσικός, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στο “America’s Got Talent”, υποστηρίζει ότι η συνεργασία τους για την παγκόσμια περιοδεία του καλλιτέχνη εξελίχθηκε σε μια τραυματική εμπειρία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, ο Τζόζεφ περιγράφει ένα ανησυχητικό περιστατικό που έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας. Ο βιολιστής ισχυρίζεται πως εντόπισε ενδείξεις παρουσίας αγνώστου στο δωμάτιό του, καθώς και αντικείμενα που παρέπεμπαν σε σεξουαλικές προθέσεις, ανάμεσα στα οποία ένα χειρόγραφο σημείωμα με καρδιές και προσωπικά είδη τρίτων.
Ο ίδιος δηλώνει πως η αναφορά του περιστατικού στους συνεργάτες του Γουίλ Σμιθ οδήγησε στην άμεση και εξευτελιστική απόλυσή του, γεγονός που του προκάλεσε σοβαρή ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία.
Από την πλευρά του, ο Γουίλ Σμιθ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες μέσω του νομικού του εκπροσώπου.
Ο δικηγόρος του ηθοποιού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και ανυπόστατους, υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθούν δικαστικά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η φήμη του πελάτη του.
Will Smith sued for sexual harassment, accused of ‘deliberately grooming’ tour violinist https://t.co/Qc8Le1NuZY pic.twitter.com/99iRHbFSoaΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— New York Post (@nypost) January 2, 2026
