Γουίλ Σμιθ: Βιολιστής τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση – Τι απαντάει ο δικηγόρος του ηθοποιού

Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται ο Γουίλ Σμιθ, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του και της εταιρείας του ο διακεκριμένος βιολιστής Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ. Η νομική ενέργεια, που επισημοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα.

Ο μουσικός, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στο “America’s Got Talent”, υποστηρίζει ότι η συνεργασία τους για την παγκόσμια περιοδεία του καλλιτέχνη εξελίχθηκε σε μια τραυματική εμπειρία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, ο Τζόζεφ περιγράφει ένα ανησυχητικό περιστατικό που έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας. Ο βιολιστής ισχυρίζεται πως εντόπισε ενδείξεις παρουσίας αγνώστου στο δωμάτιό του, καθώς και αντικείμενα που παρέπεμπαν σε σεξουαλικές προθέσεις, ανάμεσα στα οποία ένα χειρόγραφο σημείωμα με καρδιές και προσωπικά είδη τρίτων.

Ο ίδιος δηλώνει πως η αναφορά του περιστατικού στους συνεργάτες του Γουίλ Σμιθ οδήγησε στην άμεση και εξευτελιστική απόλυσή του, γεγονός που του προκάλεσε σοβαρή ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία.

Από την πλευρά του, ο Γουίλ Σμιθ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες μέσω του νομικού του εκπροσώπου.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και ανυπόστατους, υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθούν δικαστικά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η φήμη του πελάτη του.