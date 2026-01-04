Γουίλ Σμιθ: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από βιολιστή – Τι απαντά ο ηθοποιός

Ο μουσικός Κίνγκ Τζόζεφ κατήγγειλε τον Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και παράνομη απόλυση.

Ο βιολιστής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, είχε προσληφθεί ώστε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του Γουίλ Σμιθ. Βάση όσων κατήγγειλε, ο γνωστός ηθοποιός «τον προσέγγιζε σταδιακά και σκόπιμα, προετοιμάζοντάς τον για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση». Σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία είναι και μία φράση που φέρεται πως του είπε ο Γουίλ Σμιθ.

«Εσύ κι εγώ έχουμε μια τόσο ιδιαίτερη σύνδεση που δεν έχω με κανέναν άλλον».

Στην αγωγή του μουσικού περιγράφεται ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας. Ο Τζόζεφ καταγγέλλει ότι διαπίστωσε πως κάποιος είχε εισέλθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του χωρίς εμφανή σημάδια παραβίασης, και βρήκε αντικείμενα που δεν του ανήκαν, δημιουργώντας του αίσθημα «σεξουαλικής απειλής».

Ανάμεσα στα αντικείμενα ήταν μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπίρας, ένα κόκκινο σακίδιο, φάρμακο για τον HIV στο όνομα άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου νοσοκομείου. Επιπλέον, υπήρχε χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα: «Μπράιαν, θα επιστρέψω… μόνο οι δυο μας», φέροντας υπογραφή.

Ο μουσικός αναφέρει ότι μετά την καταγγελία του δέχθηκε επίπληξη από μέλος της παραγωγής και στη συνέχεια απολύθηκε.

Από την πλευρά του, ο Γουίλ Σμιθ αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες μέσω του δικηγόρου του.

«Οι ισχυρισμοί του κυρίου Τζόζεφ για τον πελάτη μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και ανεύθυνοι. Τους αρνούμαστε κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια», είπε ο δικηγόρος του.