Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο: Θέλει να μεταφέρει στον κινηματογράφο το έργο «Το Φάντασμα της Όπερας»

Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο δήλωσε ότι θέλει να γυρίσει ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το Φάντασμα της Όπερας».

Ο διάσημος σκηνοθέτης είδε πρόσφατα την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Μέρι Σέλεϊ, «Φρανκενστάιν», να απολαμβάνει ευρείας αναγνώρισης από τους κριτικούς. Τώρα, επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει στο μάτι μια άλλη κλασική ιστορία: «Το Φάντασμα της Όπερας».

Ο σκηνοθέτης μίλησε ανοιχτά για το τι ετοιμάζει στη συνέχεια. Σε δηλώσεις του στο Inverse είπε ότι θα τον ενδιέφερε να αναλάβει την ιστορία και να την επαναπροσδιορίσει με τον δικό του τρόπο.

«Είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα την έκανα διαφορετικά. Έχω μερικές ιδέες, αλλά προς το παρόν, θα ασχοληθώ με το έγκλημα και το stop motion», διευκρίνισε.

Η ιστορία ακολουθεί μια παραμορφωμένη μουσική ιδιοφυΐα που κατοικεί κάτω από την Όπερα του Παρισιού και ερωτεύεται με μια νεαρή σοπράνο. Σύντομα βλέπει ως ανταγωνιστή τον παιδικό της φίλο για να κερδίσει την αγάπη της.

Έχουν ήδη γίνει διάφορες κινηματογραφικές μεταφορές της κλασικής ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ταινίας σε σκηνοθεσία του Τζόελ Σουμάχερ που κυκλοφόρησε το 2004 με πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ Μπάτλερ.

Το μυθιστόρημα «Το Φάντασμα της Όπερας» του Γκαστόν Λερού εκδόθηκε πρώτη φορά από τις 23 Σεπτεμβρίου του 1909 έως τις 8 Ιανουαρίου του 1910 στη γαλλική εφημερίδα Le Gaulois.

