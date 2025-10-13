Λίγο πριν την ολοκλήρωση της επιτυχημένης του περιοδείας με τη μεγάλη συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε τον Γιώργο Σαμπάνη στα παρασκήνια του live του. Ο γνωστός τραγουδιστής, πέρα από τα επαγγελματικά του σχέδια, κλήθηκε να απαντήσει για τις φήμες που τον θέλουν να έχει κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος κρατάει πάντοτε χαμηλούς τόνους για την προσωπική του ζωή, διέψευσε τα σχετικά δημοσιεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σύντροφός μου είναι απόψε εδώ και είναι και όλοι οι δικοί μου άνθρωποι. Δεν ισχύει ότι έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου», απάντησε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να λέει αυτό που νιώθει. Ο κόσμος που ήταν στο μαγαζί ξέρει τι έγινε με τον θαμώνα και την πρόταση γάμου. Οι καλλιτέχνες κρινόμαστε γιατί έχουμε επιλέξει να κριθούμε, αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Δεν είναι κακό, είναι λογικό», είπε ο τραγουδιστής σε άλλο σημείο.

«Δεν έχω κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι για τη σύντροφό μου. Τη σύντροφό μου την είδα πρώτη φορά σε βίντεο κλιπ μου, δεν την γνώριζα πιο πριν», συμπλήρωσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: