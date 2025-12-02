Γιάννης Τσορτέκης – Έλενα Μαυρίδου: Φωτογραφήθηκαν μαζί σε επίσημη πρεμιέρα (pics & vid)

Μια ξεχωριστή στιγμή επιφύλασσε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ταρτούφος» του Μολιέρου, που ανέβηκε το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αλκυονίς. Το έργο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου, η οποία έχει αναλάβει και την ερμηνεία του πρωταγωνιστικού ρόλου, μαζί με τον καταξιωμένο ηθοποιό Γιάννη Τσορτέκη.

Αν και οι δύο καλλιτέχνες είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, είναι γνωστοί για τη διακριτικότητα που επιδεικνύουν στην προσωπική τους ζωή. Αποφεύγουν συστηματικά τις κοινές κοσμικές εμφανίσεις και τις δημόσιες αναφορές στη σχέση τους.

Ωστόσο, στην πρεμιέρα του «Ταρτούφου», ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου έκαναν την έκπληξη, καθώς δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν μαζί, ποζάροντας στο φωτογραφικό φακό. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάλιστα, παραχώρησαν για πρώτη φορά κοινές δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα που βρέθηκαν στο χώρο.

«Είναι γιορτινή ημέρα αυτή, γιατί το να έρθουν φίλοι και συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια πολύ ωραία γιορτή», είπε η Έλενα Μαυρίδου.

«Γούρι; Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω στα γούρια», απάντησε ο Γιάννης Τσορτέκης σε ερώτηση για το αν έχουν κάποιο γούρι.

