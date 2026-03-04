Γενέθλια για τον Άκη Πετρετζίκη: Τούρτα-έκπληξη με άλογο και challenge με κρεμμύδια

Έκπληξη έκαναν στον Άκη Πετρετζίκη για τα γενέθλια του οι αγαπημένοι του συνεργάτες, καθώς του ετοίμασαν μία τούρτα.

Τα 42 του χρόνια έκλεισε ο γνωστός σεφ, ο οποίος έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα που ήταν αφιερωμένη στην ανάρρωση του. Πριν από λίγο καιρό υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Πετρετζίκης είχε ατύχημα, καθώς ράγισε το πλευρό του έπειτα από πτώση από άλογο. Έτσι η τούρτα πάνω της είχε ένα μαύρο άλογο και τη φράση «I survived».

Ταυτόχρονα, για να του παραδώσουν το δώρο, οι συνεργάτες του τον έβαλαν σε ένα διασκεδαστικό challenge, ζητώντας του να κόψει 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα – μια από τις δοκιμασίες που είχε δοκιμάσει και στον πρώτο κύκλο του «MasterChef», όπου είχε συμμετάσχει και είχε κατακτήσει τη νίκη.

Η ανάρτηση του Πετρετζίκη

«Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό!

Μια τέλεια τούρτα για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα, μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα.

Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε ο Άκης Πετρετζίκης στην ανάρτηση του.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός σεφ κατάφερε να κόψει μέσα στον χρόνο που έπρεπε τα κρεμμύδια, ενώ οι διαδικτυακοί του φίλοι τον γέμισαν με ευχές στα σχόλια.