Άκης Πετρετζίκης: Ατύχημα με άλογο την ώρα των γυρισμάτων

Ο Άκης Πετρετζίκης αποκάλυψε πως είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του, ενημερώνοντας ο ίδιος το κοινό του μέσα από τα social media.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα, συμμετείχε σε δραστηριότητα ιππασίας. Στο βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται η στιγμή που πέφτει από το άλογο. Από την πτώση υπέστη ρωγμή σε πλευρό, γεγονός που του προκάλεσε έντονο και συνεχή πόνο. Για την αποθεραπεία του, όπως τόνισε, χρειάζεται να παραμείνει σε απόλυτη ξεκούραση.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», είπε αρχικά ο Άκης Πετρετζίκης.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», πρόσθεσε, ενώ παρουσίασε το βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το ατύχημα.

Περιγράφοντας και ο ίδιος πώς συνέβη το ατύχημα, ανέφερε: «Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό».

Κλείνοντας, ζήτησε από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους συμβουλές για ανάρρωση. «Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά», κατέληξε.