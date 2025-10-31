Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το ενδεχόμενο γάμου με τον Χρήστο Μάστορα – «Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «άνοιξε» την καρδιά της σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τα μελλοντικά της σχέδια με τον Χρήστο Μάστορα, τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της, αλλά και την προσωπική της στάση απέναντι τα χρήματα και τη δημοσιότητα.

Το μοντέλο και influencer βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube (δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου), όπου μίλησε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που έχει ξεπεράσει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή μετά τα 30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ο λόγος που δεν τη συνόδευσε ο Χρήστος Μάστορας στον γάμο της Ανδρομάχης

«Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλια, αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα», απάντησε για την σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το μοντέλο σχολίασε για το ενδεχόμενο γάμου με τον τραγουδιστή: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή».

«Τα χρήματα είναι σημαντικά για τη ζωή μου για να ζω άνετα και να βοηθάω αυτούς που αγαπάω. Ανυπομονούσα να μπορέσω να βγάλω χρήματα για να βοηθήσω και την οικογένεια μου. Βοηθάω τις αδελφές μου αν χρειαστεί. Τα χρήματα παίζουν ρόλο μέχρι το σημείο του να ζεις άνετα. Από εκεί και πέρα μπορείς να είσαι ευτυχισμένος με όλα τα άλλα», εξομολογήθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Για την ψυχοθεραπεία, τόνισε: «Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια. Οι λόγοι που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν πολλοί, ο σημαντικότερος όμως είχε να κάνει με την παιδική μου ηλικία. Βλέπω τρομερή εξέλιξη σε εμένα και στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις καταστάσεις».