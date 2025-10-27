Φώτης Σεργουλόπουλος: «Η νονά μου ήταν από τα πιο αγαπημένα άτομα στον κόσμο»

Άκρως συγκινημένος εμφανίστηκε στον αέρα της εκπομπής του το πρωί της Δευτέρας (27.10) ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλώντας για την αγαπημένη του νονά.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ήταν η Μυρτώ Αλικάκη και οι δύο ηθοποιοί ανέπτυξαν τη θεωρία τους για το θάνατο.

«Δεν έχω τη φαντασίωση του να τα εκατοστίσω, αλλά εύχομαι να φύγω εύκολα και γρήγορα. Πιο πολύ αυτό με ανησυχεί. Με τον θάνατο νιώθω ότι τους αγαπημένους ανθρώπους κάπως τους ”κουβαλάμε”. Και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Εγώ δεν θέλω τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται.

Όλοι έχουμε μια άμυνα απέναντι στον θάνατο. Εγώ έχω τη θεωρία πως ότι είναι προτετελεσμένο και δεν μπορείς να το αποφύγεις, γλιτώνεις πολύ χρόνο και κόπο να το αποδεχτείς», ανέφερε η Μυρτώ Αλικάκη.

Τότε ο Φώτης Σεργουλόπουλος πήρε αφορμή για συζήτηση και μίλησε για τη νονά του, Κατερίνα Γιουλάκη.

«Η νονά μου το είχε πει αυτό – η οποία έχει φύγει από τη ζωή – τι λένε οι άνθρωποι που το μέλλον είναι άγνωστο αφού το μόνο γνωστό είναι το μέλλον. Τέλος πάντων, τη θυμήθηκα τώρα. Η νονά μου ήταν από τα πιο αγαπημένα άτομα στον κόσμο. Πραγματικά, η νονά και οι θείες», σημείωσε.