Φωτεινή Γεωργαντά: «Κρατάω τα καλά στοιχεία από τη σχέση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο – Του εύχομαι τα καλύτερα»

Μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η Φωτεινή Γεωργαντά που μεταξύ άλλων μίλησε και για την περίοδο που ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Η άσκηση είναι τρόπος ζωής. Εμένα με γνωρίσατε μέσα από αυτό. Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχουν περισσότερες ανάγκες και πολλές περνούν κατάθλιψη αυτή την περίοδο. Και εγώ στην εμμηνόπαυση πέρασα κατάθλιψη. Μέσα σε τρεις μήνες πήρα πόντους στη μέση», σημείωσε.

«Έχασα τον πατέρα μου από κορονοϊό. Με άλλαξε πάρα πολύ όλο αυτό. Ήμουν ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, ήμουν πάντα πολύ ευδιάθετη, αλλά αυτό άλλαξε. Η μητέρα μου πάσχει από γεροντική άνοια», πρόσθεσε.

«Η σχέση μου με τον Ανδρέα ήταν αποτέλεσμα εκείνης της περιόδου. Προχωράμε, οι άνθρωποι αλλάζουμε, αλλάζουν οι καταστάσεις. Κρατάω τα καλά στοιχεία αυτής της σχέσης και του εύχομαι τα καλύτερα», εξομολογήθηκε.