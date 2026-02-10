Φωκάς Ευαγγελινός: Διαψεύδει τα σενάρια εμπλοκής με τη Βουλγαρία στη Eurovision 2026

Ο Φωκάς Ευαγγελινός διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να έχει εμπλοκή στη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026, με εκπρόσωπο την Dara, εξηγώντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενώ ο χορογράφος είναι υπεύθυνος για τις εμφανίσεις των 28 υποψηφίων του ελληνικού τελικού, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τη Βουλγαρία για τη Eurovision 2026, προκαλώντας εικασίες για πιθανή συνεργασία.

Έτσι, ο Φωκάς Ευαγγελινός το πρωί της Τρίτης (10/02) μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και είπε ξεκαθάρισε ότι δεν θα βρίσκεται στην ομάδα της Βουλγαρίας. «Βγήκε κάτι τέτοιο; Όχι, δεν θα είμαι. Μετά τη Eurovision θα σταματήσω, πρέπει να ξεκουραστώ, έχω κάνει και τα θεατρικά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο χορογράφος αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που συμμετείχε στη διαδικασία: «Το κάνω από το 2004 που πήγα με τον Σάκη Ρουβά πρώτη φορά. Είμαι σχεδόν 22 χρόνια στον διαγωνισμό. Με εμπνέει ο καλλιτέχνης, το τραγούδι και όλα, αλλά έχω μία ιδέα».

Έπειτα μίλησε για τον τρόπο που λειτουργεί, όπου ανέφερε: «Γίνονται τα ραντεβού με τους καλλιτέχνες, βγάζεις το «εγώ» και πάμε στο «εμείς». Πάμε να βοηθήσουμε έναν νέο άνθρωπο, πάμε να βοηθήσουμε έναν καινούργιο καλλιτέχνη. Με την εμπειρία που μπορεί να έχω, εγώ λέω πάντα τη γνώμη μου. Δεν αποφασίζω ποτέ, δεν είμαι κάθετος σε κάτι. Αν πάω με κάποιον και πάω στη Eurovision, θα πω “αυτή είναι η ιδέα”, θα συζητηθεί, θα καταλήξουμε. Αλλιώς η Κλαυδία ξεκίνησε στο διαγωνισμό, αλλιώς κατέληξε εκεί. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Γιατί τώρα πάμε να επιλέξουμε το τραγούδι. Μετά μπορεί να έρθει μία διαφορετική σκηνική παρουσία, να εμπλουτιστεί περισσότερο, είναι άλλη διαδικασία, είναι άλλος ο χρόνος προετοιμασίας».

Συνεχίζοντας ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε: «Αν είμαι εγώ που πρέπει να πάω – γιατί κάποιος καλλιτέχνης μπορεί να έχει τη δική του ομάδα και να θέλει να πάει με τη δική του ομάδα – τότε μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ το εκεί. Εγώ είμαι συμβουλευτικά απ’ την ΕΡΤ και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και προσπαθώ να βοηθήσω, ώστε με έναν τρόπο αυτή η διαδικασία να γίνει ένας θεσμός. Με αγάπη το κάνω, όπως και ο Γιώργος, όπως και η Μπέττυ, όπως και η Κατερίνα, όπως και όλοι οι άνθρωποι της ΕΡΤ, το κάνουμε με αγάπη. Αγαπάμε το διαγωνισμό και θέλουμε αυτό έγινε ένα βήμα φέτος, μεγαλύτερο».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Δουλεύω μόνος μου αλλά έχω κι εγώ την ομάδα μου. Πάνω απ’ όλα είναι η συζήτηση με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, τι θέλει να πει. Δεν επιβάλλουμε εμείς πράγματα. Λέμε τι έχει σκεφτεί ο καθένας για το κομμάτι του. Και το συγκινητικό είναι ότι όλοι έχουν στο μυαλό τους κάτι. Έχουν ένα όραμα για τον εαυτό τους στη σκηνή και γι’ αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν. Και εκεί επεμβαίνουμε εμείς και λέμε “αυτό είναι καλό, αυτό θα είναι καλύτερο, πόσους χορευτές θέλεις, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνει το όραμά σου καλύτερο”. Αυτή είναι η διαδικασία. Αργότερα, όταν είμαι σε μια αποστολή, αποφασίζω τα πάντα με τους συνεργάτες μου μαζί, μόνος μου. Οραματίζομαι κάτι, το βλέπω, το συζητάω με τον καλλιτέχνη, γιατί ο καλλιτέχνης θα εκτεθεί στη σκηνή, δεν θα βγω εγώ. Πρέπει να πιστέψει πάρα πολύ σε αυτό. Όπως έγινε πέρυσι με την Κλαυδία. Ήταν άλλη η σκηνική της παρουσία εδώ, άλλη η σκηνική της παρουσία στην Eurovision. Το συζητήσαμε, το συναποφασίσαμε και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό».