Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η στιγμή που ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί – Δείτε το βίντεο

Ένα άκρως συγκινητικό βίντεο από το παρελθόν μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στη στιγμή που η ίδια και ο Γρηγόρης Μόργκαν ανακοίνωσαν στους δικούς τους ανθρώπους ότι θα γίνουν γονείς.

Παρόλο που το ζευγάρι κρατά πλέον στην αγκαλιά του τον γιο του, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Ιούλιο, η παρουσιάστρια επέλεξε τις φετινές γιορτές για να αποκαλύψει τις «επικές» αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων τους.

Οι αναμνήσεις πηγαίνουν στα Χριστούγεννα του 2024, όταν η Ευρυδίκη διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Θέλοντας να κρατήσει “ζωντανή” τη στιγμή, κατέγραψε κρυφά τις αντιδράσεις των γονιών, των πεθερικών και των κολλητών τους φίλων την ώρα που μάθαιναν τα ευχάριστα.

«Πέρσι τέτοια εποχή, το πιο όμορφο μυστικό ειπώθηκε πρώτη φορά δυνατά. Και κάπως έτσι… το μοιραστήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Δείτε το μέχρι το τέλος γιατί έχει EPIC αντιδράσεις!», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά, βιώνουν την πιο όμορφη φάση της κοινής τους πορείας.

Από την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος τους, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει ριζικά, με το ζευγάρι να μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους του τρυφερά στιγμιότυπα από τις πρώτες τους διακοπές και τις βόλτες με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

