Ευρυδίκη: Περιπέτεια υγείας για την αγαπημένη τραγουδίστρια – Ακυρώνει όλες τις υποχρεώσεις της

Περιπέτεια υγείας αναγκάζει την Ευρυδίκη να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες της επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως ενημέρωσε η ίδια τους θαυμαστές της μέσω ανάρτησης στο Instagram. Η καλλιτέχνις γνωστοποίησε τη δυσάρεστη εξέλιξη, δείχνοντας μάλιστα τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσει τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Τι έγραψε η τραγουδίστρια στο Instagram

«Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη – που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν.

Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό: Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση», έγραψε η Ευρυδίκη.

Nα θυμίσουμε ότι η Ευρυδίκη και ο Χρήστος Δάντης συνεργάζονται φέτος για πρώτη φορά σε ένα μουσικό σχήμα που έχει αγκαλιάσει το κοινό, παρουσιάζοντας τις διαχρονικές τους επιτυχίες κάθε Παρασκευή σε κέντρο της Αθήνας.

H ανάρτηση στης Ευρυδίκης στο Instagram: