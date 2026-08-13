Υπουργείο Παιδείας: Από 14 έως 24 Αυγούστου οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές και αναπληρώτριες για το διδακτικό έτος 2026-2027 έχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έκδοση της υπ’ αριθ. 107931/Ε4/13-08-2026 πρόσκλησης, με την οποία καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις διαθέσιμες θέσεις.

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Ειδικότερα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι:

α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄2989/16-6-2026 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ Γ΄ 3755/27-7-2026 (για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25 και ΠΕ30) και

β) στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΒΠ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2281/7-5-2026 και αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ Γ΄3703/22-7-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.