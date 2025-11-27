Eurovision 2026: Αποχωρεί από τον διαγωνισμό η Ισπανία λόγω του Ισραήλ – «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαγωνισμός»

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας (RTVE) επιβεβαίωσε εκ νέου σήμερα (27.11) κατά τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Βουλής και Γερουσίας, την απόφασή της να μη συμμετάσχει στη Eurovision 2026, εξαιτίας της παρουσίας του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση του γερουσιαστή Ramón Morales Quesada από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του PSOE, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 681/000560, η RTVE επανέλαβε επισήμως ότι η Ισπανία δεν θα καταθέσει συμμετοχή για τον επόμενο διαγωνισμό. Η διευκρίνιση ζητήθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η στάση της χώρας.

Κατά τη συνεδρίαση, που ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ελλάδας, η διοίκηση της RTVE τόνισε πως η απόφαση είναι τελεσίδικη, προϊόν πολυμηνής αξιολόγησης τόσο της σημερινής μορφής της Eurovision όσο και της κατάστασης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU).

Όπως προβλέπει η διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει επίσημα, καθώς το ζήτημα είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη.

«Η Eurovision είναι διαγωνισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι»

«Η θέση του RTVE δεν έχει αλλάξει. Είναι η ίδια θέση όπως και πριν από μερικούς μήνες, ότι η παρουσία του Ισραήλ [σ.σ. στη Eurovision 2026] είναι μη βιώσιμη λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Eurovision είναι διαγωνισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι.

Το Ισραήλ παραβίασε συστηματικά τους κανόνες της Eurovision, χρησιμοποιώντας την για πολιτικούς σκοπούς και κάνοντας προπαγάνδα στον διαγωνισμό, ενώ άλλες χώρες τιμωρούνται γι’ αυτό», ανέφερε ο πρόεδρος της Ισπανικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

«Θέλω να επισημάνω την επιστολή που μας έστειλε σήμερα ο διευθυντής της EBU, Noel Curran, στην οποία ευχαρίστησε το RTVE για την πίεσή μας, που οδήγησε σε αλλαγές στα συστήματα ψηφοφορίας, αλλά αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά. Ούτε εγγυώνται ότι δεν μπορούν να επαναληφθούν χειραγωγήσεις στην ψηφοφορία», συμπλήρωσε.

«Η EBU γνωρίζει ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν βελτίωση, αλλά δεν είναι επαρκή και το σημαντικότερο δεν επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα και αυτό είναι που θα θέσουμε στη Γενική Συνέλευση. Αυτό που ζητήσαμε πριν από μήνες, είναι το ίδιο με αυτό που ζητάμε τώρα», τόνισε.

