Έρικ Ντέιν: Το σπαρακτικό τηλεφώνημα στην πρώην σύζυγό του μετά τη διάγνωση με ALS – «Έκλαιγα μέσα στη ντουλάπα»

Ο θάνατος του Έρικ Ντέιν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία μόλις 53 ετών, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα της νόσου ALS. Ο δημοφιλής ηθοποιός, που είχε δημοσιοποιήσει την κατάστασή του τον Απρίλιο του 2025, έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα και ένα παράδειγμα αξιοπρέπειας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι η μαρτυρία της πρώην συζύγου του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τη διάγνωση.

Σε κείμενό της με τίτλο «In Sickness and in Health», αποκάλυψε πως ο Έρικ Ντέιν την κάλεσε αμέσως μετά την επίσκεψή του στον νευρολόγο. Η ίδια, προσπαθώντας να προστατεύσει τις κόρες τους, κλείστηκε σε μια ντουλάπα για να μιλήσει στο τηλέφωνο.

Όπως εξομολογήθηκε, ένιωθε συντετριμμένη καθώς γνώριζε πως για τη συγκεκριμένη νόσο δεν υπήρχε θεραπεία, ενώ τα πρώτα συμπτώματα είχαν κάνει την εμφάνισή τους έναν χρόνο νωρίτερα, όταν ο ηθοποιός δυσκολευόταν ακόμη και να χρησιμοποιήσει τα σύνεργα του φαγητού του.

«Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί ήταν ακόμη καλά. Ήμουν εδώ στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη μου, στο σπίτι μου, που το μοιράζομαι μόνο με τα κορίτσια, αφού ο Έρικ και εγώ χωρίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017, και είχα μπει στην ντουλάπα μου για να απαντήσω στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να είμαι διακριτική», γράφει στο κείμενό της.

«Έλεγε, “Μαμά, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;”. Προσπάθησα να της πω, “Γλυκιά μου, τίποτα. Όλα είναι καλά”, γιατί δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν ήξερα όλες τις λεπτομέρειες όπως τώρα, αλλά ήξερα αρκετά για την ALS ώστε να γνωρίζω ότι δεν υπήρχε θεραπεία», αναφέρει στο κείμενό της η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει από το 2017, η ασθένεια τους έφερε πιο κοντά από ποτέ. Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ απέσυρε την αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, αφοσιωμένη πλήρως στη φροντίδα του.

«Έχουμε κάποιους επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν και προσπαθούμε απλώς να διατηρήσουμε την ελπίδα και να το αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη. Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος», είχε πει τον Σεπτέμβριο, σε δηλώσεις της στο People.