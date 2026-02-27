Έρικ Ντέιν: Το αφιέρωμα του Grey’s Anatomy στον ηθοποιό μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του (vid)

Μία εβδομάδα μετά την απώλεια του Έρικ Ντέιν, η παραγωγή του Grey’s Anatomy τίμησε τη μνήμη του με ένα καθηλωτικό βίντεο-αφιέρωμα στο κλείσιμο του επεισοδίου της Πέμπτης. Ο ηθοποιός, που ταυτίστηκε με τον εμβληματικό ρόλο του Dr. Mark «McSteamy» Sloan, έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία μόλις 53 ετών, έπειτα από μια γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Το αφιέρωμα, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ταξίδεψε τους τηλεθεατές μέσα από ένα μοντάζ των πιο χαρακτηριστικών στιγμών του Έρικ Ντέιν στη σειρά, υπό τους ήχους της διασκευής του «Chasing Cars».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του ηθοποιού και το μήνυμα «Στη μνήμη του Έρικ Ντέιν», ενώ τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ο θάνατός του συνέβη ακριβώς στην 20ή επέτειο από την πρώτη του εμφάνιση στο ιατρικό δράμα.

Να θυμίσουμε ότι ο Έρικ Ντέιν είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS πριν από περίπου δέκα μήνες, επιλέγοντας να μετατρέψει την προσωπική του περιπέτεια σε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ενίσχυσης της έρευνας για τη νόσο.

Μέχρι το τέλος, είχε στο πλευρό του τις δύο κόρες του και την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο ALS

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε σταδιακή απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Αν και θεωρείται σχετικά σπάνια, οι επιπτώσεις της πολύ επιβαρυντικές για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η ALS προκαλεί προοδευτική καταστροφή των κινητικών νευρώνων —των κυττάρων που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, όπως το περπάτημα, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες ατροφούν και εξασθενούν.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σταδιακά και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Τα πιο συχνά είναι:

-Μυϊκή αδυναμία στα χέρια ή στα πόδια

-Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατάποση

-Μυϊκές κράμπες και συσπάσεις

-Προβλήματα συντονισμού και ισορροπίας

-Προοδευτική παράλυση

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς χάνουν την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, ενώ στα προχωρημένα στάδια επηρεάζεται και η αναπνοή. Παρότι η σωματική λειτουργία επιδεινώνεται, οι γνωστικές ικανότητες συχνά παραμένουν ανέπαφες.

Τα ακριβή αίτια της ALS δεν είναι πλήρως γνωστά, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οφείλεται σε συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.