Έλλη Κοκκίνου: «Θα πήγαινα στην Eurovision με το “Μασάι”, όταν μου έκαναν πρόταση ήμουν έγκυος»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν το βράδυ της Παρασκευής (16.01) η Έλλη Κοκκίνου και μίλησε για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Στα καλύτερα μου είμαι, κι όταν είμαι ερωτευμένη, κι όταν δεν είμαι».

Αναφορικά με την εμφάνισή της η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε πως: «είναι καλό να μεγαλώνουμε. Σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Κάνω έναν τρόπο ζωής – για πολλούς είναι άθλιος – αλλά έχει πολλά αποτελέσματα με τον χρόνο. Αυτό το πολύ αυστηρό πρόγραμμα το κάνω γύρω στα 25 χρόνια. Δεν πίνω και δεν καπνίζω, ούτε ένα κρασάκι έξω».

«Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν. Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Κάναμε ένα δοκιμαστικό. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε», ανέφερε για την παρουσίαση της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

«Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι», αποκάλυψε.

«Θα πήγαινα στη Eurovision με το “Μασάι”, μόνο και μόνο με το groove που έχει πιστεύω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Μου είχαν προτείνει να πάω αλλά ήμουν 2 μηνών έγκυος. Μου είπαν να το ξανασκεφτώ για την επόμενη χρονιά αλλά ήθελα να μείνω σπίτι με το μωρό», ανέφερε.