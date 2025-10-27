Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ελισάβετ Σπανού: «Την περίοδο της εγκυμοσύνης είχα πολλή πίεση και πέρασα μεγάλη μοναξιά»

«Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ: Υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί»

Ελισάβετ Σπανού: «Την περίοδο της εγκυμοσύνης είχα πολλή πίεση και πέρασα μεγάλη μοναξιά»
Για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αλλά και το χωρισμό της με τον πατέρα του παιδιού της μίλησε στο podcast των αδερφών Ράντη η Ελισάβετ Σπανού.

Όπως αποκάλυψε βρέθηκε κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση, όταν ο κοινωνικός περίγυρος άρχισε να τη ρωτάει για τον πατέρα του παιδιού της.

«Είχα νιώσει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ μεγάλη πίεση με την ερώτηση: Πού είναι ο πατέρας; Ποιος είναι ο πατέρας; Δεν ήταν καλά η ψυχολογία μου και τα νεύρα μου και αυτό με πίεζε ακόμα περισσότερα. Ένιωσα την ανάγκη να πω εγώ: Υπάρχει πατέρας, αλλά δεν είμαστε πια μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια.

