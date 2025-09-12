Ελευθερία Αρβανιτάκη: Σπάνια βραδινή έξοδος μετά την ακύρωση των συναυλιών της για λόγους υγείας (pics)

Μετά από πολλούς μήνες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, κάνοντας μια θετική επιστροφή μετά από την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Η σπάνια βραδινή έξοδος στο Ηρώδειο

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρακολούθησε τη συναυλία του «Τεμπέλη Δράκου», και όπως φαίνεται από τις εικόνες, είχε στο πλευρό της τον σκηνοθέτη της παράστασης, Κωνσταντίνο Ρήγο. Η έξοδος αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ίδια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ελευθερία Αρβανιτάκη: Αυτός είναι ο λόγος που ακύρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία – Τι αποκάλυψε

Το καλοκαίρι, η γνωστή τραγουδίστρια είχε πάρει τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες της ανά την Ελλάδα. Μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, είχε ανακοινώσει ότι η ακύρωση οφειλόταν σε λόγους υγείας, ζητώντας την κατανόηση του κοινού της.

Τι είχε γράψει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Instagram

«Φίλοι μου αγαπημένοι. Το φετινό καλοκαίρι θα με βρει εκτός συναυλιακής δράσης. Προσωπικοί λόγοι υγείας μου επιβάλουν να ξεκουραστώ και να μείνω εκτός. Κι αυτό θα κάνω: θα με φροντίσω και θα γεμίσω μπαταρίες για τα επόμενα. Ευχαριστώ τον Μάριο Φραγκούλη που είναι δίπλα μου σε όλο αυτό, τους συνεργάτες μου παραγωγούς, μουσικούς και τεχνικούς.

Κι έτσι γι’ αλλαγή αυτό το καλοκαίρι λέω να ποστάρω ηλιοβασιλέματα, παραλίες κι όμορφες εικόνες. Θα μοιραζόμαστε τα τραγούδια που μας ενώνουν τόσα χρόνια κι έτσι δεν χανόμαστε σίγουρα. Καλή αντάμωση, Ελευθερία», είχε γράψει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.