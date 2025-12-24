Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: “Πορευόμαστε μαζί, μας φαντάζομαι με τη δική μας οικογένεια” – Τι είπε για τη νέα της ζωή

Για τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία, τις δυσκολίες αλλά και για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος και παλιά συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα παραδέχτηκε πως η απόσταση είναι κάτι που δεν της ταιριάζει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να στηρίξει τον σύντροφό της και ταυτόχρονα να κρατήσει «ανοιχτή» την επαγγελματική της πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν σας παράτησα, αλλά δεν συνδυάζονται όλα. Νιώθω ότι είμαι στη μέση ενός κυκλώνα. Γύρω μου γυρίζουν όλα κι εγώ απλώς κοιτάω και προχωράει η ζωή» ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη και πρόσθεσε:

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, δεν είχα προγραμματίσει ότι θα γίνει. Είχα στόχο, δούλεψα τον πέτυχα, ήρθε αυτή η συνθήκη στη ζωή μου, εννοείται ότι στηρίζω τον άνθρωπό μου. Προσπαθώ να μοιράσω τις μέρες, δεν έχω βρει τη χρυσή τομή».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «Προσπαθώ να μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα… Όταν είμαι στην Ελλάδα μιλάμε πολλές φορές τη μέρα με βίντεοκλήση. Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή. Είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που έχουμε κι εκείνος το ίδιο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Σε λογικό πλαίσιο θα ζηλέψουμε οκ. Σημασία έχει να ξέρεις με ποιόν άνθρωπο έχεις να κάνεις. Να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Να είναι ήρεμη η ψυχή, Αυτό έχω εκτιμήσει στη σχέση μας, ότι είμαστε ήρεμοι… Δεν θέλω να αφήσω όμως την εντύπωση ότι έχω κλείσει την πόρτα στα πάντα πίσω μου, θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι του χώρου ότι είμαι ανοιχτή στο να δουλέψω αλλά σε κάτι που θα εξυπηρετεί το να τον βλέπω. Καθημερινό δε θα μπορούσα να κάνω. Έχω συζητήσει διάφορα», τόνισε.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο γάμου και στη σχέση τους σήμερα, η ίδια ξεκαθάρισε: «Με τον Φώτη πορευόμαστε μαζί. Δε με νοιάζει ντε και καλά να με δω με νυφικό και να πάμε στην εκκλησία. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Αν μου είχε κάνει θα στο έλεγα. Αν μου κάνει θα έρθω εδώ και θα το πω… Μας φαντάζομαι να έχουμε τη δική μας οικογένεια…».