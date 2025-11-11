Ελένη Φιλίνη: «Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση από δύο σκηνοθέτες»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το μεσημέρι της Τρίτης (11.11) η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε.

«Μου φόρεσαν την ταμπέλα της πολύ ωραίας γυναίκας από μόνοι τους. Τη δεκαετία του ’80, αν ήσουν ένα νόστιμο αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις και το ταλέντο και το μυαλό, ότι δεν είσαι… ελέφαντας. Το να λένε μόνο “να ένα ωραίο κορίτσι” θα ήταν αρκετό, αν ασχολιόμουν μόνο με το μόντελινγκ. Εγώ όμως το μόντελινγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Τότε με ενοχλούσε πάρα πολύ να με λένε όμορφη και να μου δίνουν μόνο τέτοιους ρόλους. Δεν το χάρηκα, αισθανόμουν άσχημα. Τώρα που το σκέφτομαι λέω: τι χαζή που ήμουν», είπε.

«Ήταν μία περίεργη εποχή. Μου έτυχαν και κάποιες παρενοχλήσεις στο μόντελινγκ. Μου έτυχαν και δύο από σκηνοθέτες, που δεν έγιναν φυσικά μετά οι ταινίες τους, και από έναν ηθοποιό που δεν είναι στη ζωή. Έχασα τις δουλειές. Αντέδρασα αγριεμένα», εξομολογήθηκε.

«Εγώ θέλω να μεγαλώνω όμορφα, το να μεγαλώνεις είναι ευλογία. Μακάρι να είμαστε εδώ και σε 30 και σε 40 χρόνια. Αυτό που μου λένε πολλές φορές και με πιάνουν τα γέλια είναι “καλά, εσύ δεν θα γεράσεις;”. Και τι να κάνω, βρε παιδιά; Μεγαλώνω. Δεν είμαι το κοριτσάκι που ήμουν πριν χρόνια. Η ρυτίδα είναι πολλές φορές αυτό που έχεις ζήσει. Φροντίζω τον εαυτό μου, δεν έχω κάνει κραιπάλες», δήλωσε.