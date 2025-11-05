Έλενα Κρεμλίδου: «Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα – Ένιωθα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο χθεσινοβραδινό «The 2Night Show» την Έλενα Κρεμλίδου. Η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια του Survivor, λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση διαρροής προσωπικών της φωτογραφιών, γνωστή ως «revenge porn», μίλησε ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη και τη βαθιά δικαίωση που νιώθει.

Η Έλενα Κρεμλίδου, εμφανώς συγκινημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στην ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και στο χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ που επιβλήθηκε στον 36χρονο αστυνομικό που διέρρευσε το υλικό της.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να πω σε αυτό το κορίτσι να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί;», ανέφερε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου.

«Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης. Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι», εξομολογήθηκε η influencer.

«Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος. Γρηγόρη… Δεν θα κατέβουν ποτέ οι φωτογραφίες. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα, ό,τι και αν κάνουμε. It’s Ok. Όταν συνέβη όλο αυτό στο δικαστήριο, ένιωθα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι έπρεπε να γίνει για τις γυναίκες», δήλωσε επίσης η Έλενα Κρεμλίδου.