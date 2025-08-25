Donatella Versace: Η απίστευτη αλλαγή στην εμφάνισή της – Σαν να γύρισε τον χρόνο πίσω (pic)

Μια νέα φωτογραφία της Donatella Versace έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η εμβληματική σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να έχει υποστεί μια τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της, σαν να γύρισε τον χρόνο πίσω. Η 70χρονη σταρ, η οποία αποχώρησε από το τιμόνι του οίκου Versace νωρίτερα φέτος, μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία της που δείχνει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Το μυστήριο πίσω από την ανανέωση

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Donatella Versace φορά ένα λευκό φόρεμα με παγιέτες και απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα. «Καλοκαιρινό δειλινό» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αλλά το βλέμμα των followers της εστιάστηκε αλλού.

Σε σύγκριση με προηγούμενες εμφανίσεις της, το πάνω χείλος της φαίνεται αισθητά πιο λεπτό, ενώ τα μάγουλά της είναι λιγότερο πρησμένα.

Η σχεδιάστρια έχει παραδεχτεί στο παρελθόν μόνο τη χρήση Botox, ωστόσο η τωρινή της εμφάνιση, σε σύγκριση με φωτογραφίες ακόμα και 10 χρόνια πριν, υποδηλώνει μια πιο εκτεταμένη αισθητική παρέμβαση.

Πέρυσι, η Donatella είχε επίσης προκαλέσει σοκ με την αλλαγή της, όταν παραβρέθηκε στην πρεμιέρα του μιούζικαλ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», με τους θαυμαστές της να μιλούν για «τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην Ιστορία».

Δείτε την φωτογραφία: