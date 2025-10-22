Διονύσης Σαββόπουλος: Η εμφάνισή του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (vid)

Σε ηλικία 81 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά. Η μουσική του συνδέθηκε με τις πιο κομβικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, με κορυφαία στιγμή την εμφάνισή του στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος νοσηλευόταν λόγω επιδείνωσης της υγείας του (ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από καρκίνο), άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Η συμμετοχή του στην τελετή της 29ης Αυγούστου 2004 στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της διοργάνωσης, σφραγίζοντας το κλείσιμο των Αγώνων με ελληνικό ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανέβηκε στη σκηνή, πλαισιωμένος από μια «dream team» της ελληνικής μουσικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Ελευθερίας Αρβανιτάκη, Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου και Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τα εμβληματικά του τραγούδια, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν το πασίγνωστο «Ας κρατήσουν οι χοροί» και ο «Καραγκιόζης». Ο ίδιος έδωσε τον ρυθμό σε χιλιάδες αθλητές, προπονητές, εθελοντές και φιλάθλους που χόρευαν μέσα στο στάδιο.

Η μουσική και οι στίχοι του Διονύση Σαββόπουλου συνέβαλαν καθοριστικά σε μια από τις πιο εντυπωσιακές τελετές λήξης παγκοσμίως, χαρίζοντας εικόνες χαράς και ελληνικής φιλοξενίας που έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη των θεατών σε όλο τον κόσμο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: