Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του – «Ήμουν μέσα στον τοκετό»

Ο Δήμος Αναστασιάδης διανύει μια από τις πιο όμορφες και επιτυχημένες περιόδους της ζωής του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, για τον πρόσφατο ερχομό του δεύτερου παιδιού του.

Στο πλαίσιο της απονομής του χρυσού δίσκου για την τελευταία του επαγγελματική δουλειά, ο τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και την γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή σήμερα, για πάρα πολλούς λόγους. Σήμερα γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο… Ήρθε συμπτωματικά, όλα έγιναν κάπως μαζί. Νομίζω ότι μαζί με το ρεπερτόριο, μεγαλώνει και η οικογένεια η προσωπική. Είναι πολύ όμορφη συγκυρία αυτή, παραλαμβάνω εκτός από έναν χρυσό δίσκο κι ένα επιπλέον μωράκι. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχής», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

Σχετικά με την γέννηση του δεύτερου παιδιού του, δήλωσε: «Όταν γίνεσαι γονιός την πρώτη φορά, κυριαρχεί το ίδιο συναίσθημα και τη δεύτερη. Ήμουν μέσα στον τοκετό. Το βίωσα όπως και την πρώτη φορά, με… πιεσόμετρα. Η Τζένη είναι πολύ καλή μαμά, στον τοκετό ήταν στρατιώτης! Εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός, είναι και μια υπέροχη μητέρα».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: