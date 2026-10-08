Δημήτρης Σκαρμούτσος: Η εξομολόγηση για τον εθισμό και η απόφαση να αλλάξει ζωή – “Η θέληση με βοήθησε να προχωρήσω”

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή “Super Κατερίνα“ την Τετάρτη (7/10), μιλώντας για τους δύο γιους του και για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη ζωή του. Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στον 25χρονο γιο του, Δημήτρη και τον 11χρονο Αλέξανδρο, αποκαλύπτοντας πως η πατρότητα αποτέλεσε για εκείνον μια καθοριστική εμπειρία, καθώς μέσα από τα παιδιά του γνώρισε το βαθύτερο συναίσθημα της αγάπης.

Χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε: “Τα παιδιά μου μου έχουν μάθει την αγάπη. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι που έκανα παιδί, δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου. Έτσι, τουλάχιστον, το βλέπω εγώ”.

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“Με το που γεννήθηκε ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος, το αυθόρμητο αυτό συναίσθημα της αγάπης που έχεις γι’ αυτά τα πλάσματα που έχεις απέναντί σου, με άλλαξε τελείως σαν άνθρωπο”. Ενώ στη συνέχεια ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε: “Η θέληση με βοήθησε να προχωρήσω. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν οι συγγενείς, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν οι γονείς… Στο δεύτερο στάδιο θα σε βοηθήσουν. Το πρώτο στάδιο, όμως, είναι εσύ να θέλεις να το κάνεις”.