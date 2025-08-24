Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του γιου του – «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου»

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στους οικείους του ο θάνατος του δημοσιογράφου, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08) από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 79 ετών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

«Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά»

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, τον αποχαιρέτησε με μία σπαρακτική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», αναφέρει.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά», συμπληρώνει.