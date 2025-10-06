Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη – «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα»

Η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησε την πρώτη της μουσική εμφάνιση, μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, αν και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν, ζήτησε έμμεσα τη στήριξη του κοινού της.

Η εμφάνιση έγινε το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στο νυχτερινό μαγαζί Mona Lisa στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Κατά την έναρξη του προγράμματός της στην πίστα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα έκανε μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα, εξομολόγηση. Η Δέσποινα Βανδή ζήτησε από τους θαυμαστές της να την εμψυχώσουν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Λίγο αργότερα, όταν ξεκίνησε να τραγουδάει την επιτυχία της «Πανσέληνος», η αναφορά της στα πρόσφατα γεγονότα έγινε ακόμα πιο σαφής, καθώς σημείωσε: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

