Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν – «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

Τις στιγμές που βίωσε στο Ιράν αλλά και την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε περιέγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA αναφέρθηκε στη μοίρα των γυναικών στην Τεχεράνη αλλά και τις υπόλοιπες πόλεις του Ιράν.

«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ, επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο συνεργάτης μου με τη γυναίκα του, με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Τι πιο φυσιολογικό, με το που τους είδα, να τους χαιρετήσω. Χαιρέτησα πρώτα δια χειραψίας τη Σακίνα και μετά πήγα να χαιρετήσω τον Άλι. Κι αυτόματα, ούτε καν το κατάλαβα, έρχεται μία γυναίκα αστυνόμος η οποία ήταν όλη μαυροφορούσα και μου κάνει μία ‘στοπ’. Μου λέει ο Άλι στα αγγλικά ότι Δέσποινα πρόσεχε απαγορεύεται ο χαιρετισμός. Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη».

Σε εκείνο το ταξίδι, η ίδια συνελήφθη και βρέθηκε υπό κράτηση, επειδή εξείχε από το παραδοσιακό χιτζάμπ μία τούφα από τα μαλλιά της. «Ξαφνικά πήγε να ανοίξει μία πόρτα για να βγει μία γυναίκα να μας προσφέρει τσάι. Δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ πώς της μίλησε, ο άντρας της ήταν, ο πατέρας της ήταν; Εξαφανίστηκε. Επειδή δεν ρώτησε να ανοίξει την πόρτα για να φέρει τον δίσκο, αυτό ήτανε πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα» είπε.