Δέσποινα Μοιραράκη: Η περιγραφή για τη σύλληψή της στο Ιράν – «Μου είχε ξεφύγει μια φράντζα» (Βίντεο)

Μια ιδιαίτερα έντονη εμπειρία από ταξίδι της στο Ιράν περιέγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη, αναφερόμενη στη σύλληψή της κατά τη διάρκεια επαγγελματικής επίσκεψης στη χώρα.

Μιλώντας στο Mega, εξήγησε τους αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες που ισχύουν για τις γυναίκες, σημειώνοντας: «Ο θρησκευτικός νόμος, το Κοράνι, αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να είναι σε κοινή θέα η σάρκα της γυναίκας. Για αυτό φορούν κάλτσες και για αυτό φορούν γάντια. Το μόνο που επιτρέπεται είναι μόνο μέσα από τη μαντίλα να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά».

Όπως ανέφερε, την περίοδο εκείνη φορούσε μαύρο μαντήλι, το οποίο έπρεπε να είναι πολύ καλά κλειστό, ωστόσο κατά τη διάρκεια της δουλειάς της «μου είχε ξεφύγει μια φράντζα».

Η επιχειρηματίας εξήγησε ότι αυτό στάθηκε αφορμή για τη σύλληψή της, περιγράφοντας: «Κάθισα μέχρι το βράδυ στο κελί. Αν δεν ήμουν η Μοιραράκη η επιχειρηματίας που έκανε εισαγωγές με πολύ μεγάλο τζίρο από το Ιράν, θα είχα μείνει εκεί».

Συνεχίζοντας την αφήγησή της, αναφέρθηκε στη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ιρανική κοινωνία, τονίζοντας ότι στο Ιράν του «20ου και 21ου αιώνα» «Η θέση της γυναίκας δεν υπάρχει. Είναι αντικείμενο, είναι πράγμα».

Παράλληλα, περιέγραψε και άλλες καθημερινές απαγορεύσεις που αντιμετώπισε, όπως το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να κάθονται μαζί με άνδρες στον ίδιο χώρο ακόμη και για έναν καφέ: «Θέλαμε να καθίσουμε να πιούμε έναν καφέ και απαγορεύεται οι γυναίκες να καθίσουν μαζί με τους άνδρες στην ίδια πτέρυγα».

Όπως είπε, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν το κλίμα καταπίεσης που επικρατούσε στη χώρα. «Αυτό με ενοχλούσε εμένα στην Περσία. Αυτή η σκλαβιά της ανθρώπινης ψυχής. Αυτό το bulling που πλανάται παντού. Ακόμα και ο αέρας ήταν κάτω από τη σκλαβιά».

Κλείνοντας, περιέγραψε το πώς ένιωσε ως γυναίκα σε εκείνο το περιβάλλον, λέγοντας: «Δεν υπήρχα, δεν ήμουν ανθρώπινο ον. Έχουν θρησκευτική δικτατορία», ανακαλώντας μάλιστα τις πρώτες επαφές της ως νεαρής εμπόρου με Πέρσες άνδρες εμπόρους που την αντιμετώπιζαν υποτιμητικά.