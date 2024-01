Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/1) οι Χρυσές Σφαίρες, η πρώτη λαμπερή τελετή απονομής του 2024.

Μεταξύ των καλύτερων στιγμών της βραδιάς και τα τρυφερά φιλιά που αντάλλαξαν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Αν και ο 28χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε μόνος του στο κόκκινο χαλί, λίγο αργότερα εθεάθη δίπλα του η διάσημη influencer και τηλεπερσόνα στο τραπέζι της τελετής απονομή.

Do Kylie and Timothée know that the ad breaks on the Golden Globe website is just a fan cam of them pic.twitter.com/QIbs42Ofhi