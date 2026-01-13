BTS: Παγκόσμια περιοδεία με 79 συναυλίες σε 34 πόλεις το 2026-2027

Οι BTS έχουν σχεδιάσει μια παγκόσμια περιοδεία που θα εκτείνεται το 2026 και το 2027, με το εξαιρετικά δημοφιλές συγκρότημα της Κ-pop να αποκαλύπτει ότι προγραμματίζει 79 συναυλίες σε 34 πόλεις, σε πέντε ηπείρους.

Το επταμελές συγκρότημα θα ξεκινήσει την περιοδεία με τρεις συναυλίες στη Γκόγιανγκ της Νότιας Κορέας, στις 9 και στις 11 και 12 Απριλίου. Θα ακολουθήσουν συναυλίες στο Τόκιο της Ιαπωνίας, προτού ξεκινήσουν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Τα είδωλα της Κ-pop τον Ιούνιο θα επιστρέψουν στη Νότια Κορέα, για συναυλίες στο Μπουσάν.

Οι συναυλίες των BTS στην Ευρώπη

Οι συναυλίες τους στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στη Μαδρίτη, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Μόναχο και το Παρίσι. Στη συνέχεια θα δώσουν συναυλίες στη Λατινική Αμερική στη Μπογκοτά της Κολομβίας, στη Λίμα του Περού, στο Σαντιάγο της Χιλής, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί σε περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027, με προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Καοσιούνγκ της Ταϊβάν, στην Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, στη Σιγκαπούρη, στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Χονγκ Κονγκ και στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Επιπλέον, πόλεις της Ιαπωνίας και της Μέσης Ανατολής προγραμματίζεται να προστεθούν αργότερα.

Η παραγωγή θα περιλαμβάνει 360 μοιρών, κυκλική διαμόρφωση σκηνής, σχεδιασμένη να δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη χωρητικότητα των σταδίων.

Τα μέλη του συγκροτήματος είχαν σταματήσει τις εμφανίσεις εδώ και δύο χρόνια λόγω σόλο δραστηριοτήτων και επειδή υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται καθώς οι BTS ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ στις 20 Μαρτίου, το πρώτο ολοκαίνουργιο υλικό του συγκροτήματος από το 2020, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος μετά από μεμονωμένες δραστηριότητες των μελών,

Οι BTS, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V και Jung Kook – έχουν κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100 με έξι singles από το 2020.

Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα και η δισκογραφική τους εταιρεία BigHit / Hybe αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την επανένωσή τους – έσοδα από συναυλίες, αναμνηστικά είδη, άδειες, πωλήσεις άλμπουμ και έσοδα από streaming.