Bασίλης Μπισμπίκης: Η συνομιλία με καταγγέλλοντες έξω από τα δικαστήρια – Τι είπαν

Στα Δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός έφτασε λίγο πριν τις 9, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Μίλτο Ζησίδη, καθώς και τη στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, Κατερίνα Παπαμερή, η οποία φέρεται να ήταν το πρόσωπο που ενημέρωσε την αστυνομία για το συμβάν.

Η συνομιλία με τους ιδιοκτήτες οχημάτων

Πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε μια σύντομη και ευγενική συνάντηση έξω από το κτήριο με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, καθώς και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, της οποίας χτυπήθηκε η γκαραζόπορτα.

Ο ηθοποιός τους πλησίασε ρωτώντας τους ευγενικά αν είναι καλά. Εκείνοι του απάντησαν ότι «τρέχουν» για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ρώτησε στη συνέχεια αν όλα είναι εντάξει με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τους καταγγέλλοντες να απαντούν πως δεν έχουν λάβει ακόμα καμία ενημέρωση.

Μάλιστα, μία εκ των ιδιοκτητριών ανέφερε στον ηθοποιό ότι θα υποστηρίξουν πως δεν βρήκαν κανένα σημείωμα από εκείνον στον τόπο του ατυχήματος, γεγονός που αποτελεί κεντρικό σημείο της κατηγορίας.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης αποχώρησε προς τον δικηγόρο και τη συνεργάτιδά του, ενώ οι καταγγέλλοντες εισήλθαν στο κτήριο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: