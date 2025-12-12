Bad Bunny: Γλίστρησε και έπεσε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του – Δείτε το βίντεο
Το απρόοπτο συνέβη την ώρα που ερμήνευε το γνωστό του κομμάτι «Efecto»
Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Bad Bunny στο Μεξικό, όπου ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής γλίστρησε και έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Fechas Para El Tour 2025-2026». Το απρόοπτο συνέβη την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, την ώρα που ο καλλιτέχνης ερμήνευε το γνωστό του κομμάτι «Efecto».
Πιο συγκεκριμένα, ο Bad Bunny, ξαφνιασμένος, έμεινε για μερικά δευτερόλεπτα καθισμένος στο έδαφος, διακόπτοντας την ερμηνεία του.
Ωστόσο, επέδειξε επαγγελματισμό και ψυχραιμία, καθώς σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε το πρόγραμμά του, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί.
Το κοινό αντέδρασε άμεσα, εμψυχώνοντας τον τραγουδιστή και επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη θερμή υποδοχή που είχε ο σταρ στο Μεξικό.
Αφού συνήλθε, ο Bad Bunny ευχαρίστησε τον κόσμο όχι μόνο για τη μαζική παρουσία του αλλά και για την άμεση και ένθερμη αγάπη που του έδειξαν μετά την πτώση.
Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό συνέβη μόλις δύο μήνες πριν την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl Halftime Show, μια επιλογή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του στάσης και του γεγονότος ότι ραπάρει σχεδόν αποκλειστικά στα Ισπανικά.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
@tmz
Bad Bunny took a bad bounce in Mexico City slipping mid-show and landing right on his butt 😅. Full story AT LINK IN BIO. 🎥: x/LuisErnestoP95ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ♬ original sound – TMZ
