Άρης Σοϊλέδης: Η τρυφερή ανάρτηση της συντρόφου του μετά την αποχώρηση από το Exathlon (pic)

Ο Άρης Σοϊλέδης αποχαιρέτησε χθες, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, το ριάλιτι επιβίωσης «Exathlon», λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του ριάλιτι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, αν και εμφανώς συγκινημένος, αποχώρησε από το παιχνίδι κρατώντας ψηλά το κεφάλι και με ένα φωτεινό χαμόγελο, αφού είχε δώσει μια σκληρή μάχη στον στίβο.

Η αποχώρηση του Άρη Σοϊλέδη έφερε και την πρώτη αντίδραση της συντρόφου του, Μαριλίνας Κυπαρίσση, η οποία δεν άργησε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον αγαπημένο της.

Η Μαριλίνα Κυπαρίσση, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο, έκανε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από τη στιγμή της αποχώρησης του Άρη, όπου ο ίδιος χαιρετά τους συμπαίκτες του.

Τι έγραψε η Μαριλίνα Κυπαρρίση στο Instagram

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο περήφανη νιώθω για σένα. Μέσα σε ένα παιχνίδι που πολλές φορές δείχνει μόνο την επιφάνεια, εσύ κατάφερες να δείξεις την ψυχή σου. Και ο κόσμος το είδε. Το ένιωσε. Έφυγες με το κεφάλι ψηλά, με δάκρυα αληθινά, με σεβασμό από όλους, συμπαίκτες, παρουσιαστή, παραγωγή, κοινό. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Δεν χρειάστηκε να παίξεις για να ξεχωρίσεις. Είσαι αυτό που είδαν όλοι, ένα σπάνιο πλάσμα, με ήθος, καρδιά και αλήθεια. Κέρδισες κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα παιχνίδι. Κέρδισες τις καρδιές των ανθρώπων.

Περήφανη δεν είναι αρκετή λέξη. Είσαι φως και το φως, όσο κι αν προσπαθεί κάποιος να το κρύψει, δεν κρύβεται!», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαριλίνα Κυπαρρίση.