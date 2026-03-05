Η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη. Το ζευγάρι μοιράστηκε το ευχάριστο γεγονός στα social media, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη ρομαντική ατμόσφαιρα με τα αμέτρητα λουλούδια και τα κεριά.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Αρίνα Σαμπαλένκα γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1998 στο Μινσκ της Λευκορωσίας και είναι 27 ετών. Η ενασχόλησή της με το τένις ξεκίνησε εντελώς τυχαία στην ηλικία των έξι ετών, όταν ο πατέρας της, Σεργκέι —πρώην επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου— την πήγε σε ένα γήπεδο που είδε τυχαία στον δρόμο, αναγνωρίζοντας αμέσως το έμφυτο ταλέντο της.

Παρά το εξαντλητικό της πρόγραμμα και τη γρήγορη άνοδο στο επαγγελματικό τένις από το 2015, η Αρίνα Σαμπαλένκα έδωσε προτεραιότητα και στις σπουδές της, αποφοιτώντας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας.

Εκεί σπούδασε φυσική αγωγή, αποκτώντας επιστημονικές γνώσεις για τον αθλητισμό που τη βοήθησαν να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη αθλήτρια.

Η σχέση της με τον Ελληνοβραζιλιάνο Γιώργο Φραγκούλη

Η σχέση της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη ξεκίνησε στις αρχές του 2024, αρχικά σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς η τενίστρια έγινε πρέσβειρα της εταιρείας του, Oakberry.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν παθιασμένο έρωτα, με τον Γιώργο Φραγκούλη να αποτελεί το σημαντικότερο στήριγμα της Λευκορωσίδας πρωταθλήτριας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά την απώλεια του πρώην συντρόφου της.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Απρίλιο του 2024 στο Mutua Madrid Open και από τότε ο Γιώργος Φραγκούλης βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, στηρίζοντάς την σε μεγάλες νίκες, όπως η κατάκτηση του US Open.

Η ρομαντική πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία

Η ρομαντική πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2026, σε ένα ονειρικό εξωτερικό σκηνικό που ο Γιώργος Φραγκούλης είχε προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια για να εκπλήξει την αγαπημένη του.

Το σκηνικό περιλάμβανε μια πισίνα γεμάτη με λευκά ροδοπέταλα που επέπλεαν ανάμεσα σε αναμμένα κεριά, ενώ ο χώρος ήταν περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακές συνθέσεις λουλουδιών σε λευκές και ροζ αποχρώσεις.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, εμφανώς συγκινημένη, μοιράστηκε το βίντεο της στιγμής που ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας γονάτισε μπροστά της, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Εσύ και εγώ, για πάντα».

Τις εντυπώσεις έκλεψε και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων τους, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για την πρωταθλήτρια από την Isabela Grutman.

Πρόκειται για ένα μοναδικό κομμάτι με ένα κεντρικό οβάλ διαμάντι άνω των 12 καρατίων, το οποίο περιβάλλεται από σμαράγδια.

Η λαμπερή καριέρα της στο τένις

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια καθιερώθηκε στην ελίτ του τένις κατακτώντας δύο διαδοχικούς τίτλους στο Australian Open (2023, 2024), καθώς και το US Open το 2024.

Με πάνω από 17 τίτλους στο ενεργητικό της, ο εκκεντρικός της χαρακτήρας και οι τεχνικές της, την καθιστούν ως μια από τις πιο δύσκολες αντιπάλους στον κόσμο.

«Όταν αγωνίζομαι, είμαι μια τίγρης — μάχομαι για τα όνειρά μου εκεί έξω και δεν υπάρχει χρόνος για να είμαι ευγενική. Γεννήθηκα στο έτος της Τίγρης και πάντα ένιωθα μαχήτρια στα γήπεδα. Είναι μια καλή υπενθύμιση ότι πρέπει να συνεχίσω να μάχομαι, ό,τι κι αν συμβεί», έχει δηλώσει η κορυφαία τενίστρια.