Αποστολία Ζώη: «Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο και χάσαμε τους γονείς μου»

Μια βαθιά προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές της ζωής της και την απώλεια των γονιών της έδωσε η Αποστολία Ζώη, στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με αφορμή τη νέα φάση της καριέρας της, άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στην πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της, όταν έχασε και τους δύο γονείς της μετά από γενναία, αλλά άνιση, μάχη με τον καρκίνο.

Όλα όσα είπε η Αποστολία Ζώη

«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου.

Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια.

Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο», ανέφερε η Αποστολία Ζώη.