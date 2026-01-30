Αντωνία Καλλιμούκου: Πήρε πτυχίο από τη Νομική Αθηνών – «Είναι πολυτέλεια να μελετάς τα δίκαια»

Η Αντωνία Καλλιμούκου πήρε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή Αθηνών.

Την Παρασκευή (30/01) το πρώην μοντέλο γνωστοποίησε την είδηση, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Αντωνία Καλλιμούκου πόζαρε φορώντας μπλε τήβεννο και κρατώντας το πτυχίο της.

Η Αντωνία Καλλιμούκου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την ευκαιρία να σπουδάσει ξανά και να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναφέροντας τον κόπο, την προσπάθεια και την αξία της μάθησης.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, σημείωσε ότι μπήκε στη σχολή το 2021 μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και πρόσθεσε: «2021 εισαγωγή κατατακτήριες εξετάσεις (Νομική Σχολή Αθηνών) – 2025 περάτωση σπουδών. Θυμάμαι τους κόπους. Το διάβασμα. Τις σελίδες. Τις εξεταστικές. Θυμάμαι τη γνώση που διδάχτηκα, αυτή την αναφαίρετη κι αστείρευτη γνώση. Θυμάμαι να τεμαχίζω την πορεία σε βήματα για να ‘ναι εφικτή στο μυαλό μου. Θυμάμαι και συνάμα ευλογώ την Παναγιά και τον γλυκό Χριστό μου που με αξίωσαν να μπορώ να σπουδάσω για δεύτερη φορά. Γιατί είναι πολυτέλεια. Εκεί έξω μάχονται για ελευθερία, για μια μπουκιά, για ένα δίκιο. Είναι πολυτέλεια να μελετάς τα Δ(δ)ίκαια τη στιγμή που συνάνθρωποι παλεύουν να τα βρουν. Μελέτησα λοιπόν τα Δ(δ)ίκαια. Αυτά τα “δίκαια” που δεν πρέπει να χάνονται ποτέ. Από κανέναν μας».

