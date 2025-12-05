Ανθή Σαλαγκούδη & Κοσμάς Κουμιανός: Τίτλοι τέλους μετά από 2 χρόνια σχέσης – Οριστικός ο χωρισμός τους

Δύο χρόνια κοινής πορείας έφτασαν στο τέλος τους για την Ανθή Σαλαγκούδη και τον Κοσμά Κουμιανό, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος και ο γνωστός φωτογράφος αποφάσισαν από κοινού να βάλουν «τίτλους τέλους» στη σχέση τους. Οριστικός είναι, όπως όλα δείχνουν, ο χωρισμός του ζευγαριού, ο οποίος λέγεται πως έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και ωριμότητα.

Αναλυτυικότερα, η απόφαση για τον χωρισμό φέρεται να πάρθηκε μέσα σε μια περίοδο έντονων επαγγελματικών απαιτήσεων και για τους δύο.

Η Ανθή Σαλαγκούδη έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην καριέρα της, ξεκινώντας ένα νέο, απαιτητικό κεφάλαιο σε μεγάλο μιντιακό όμιλο.

Παράλληλα, ο Κοσμάς Κουμιανός είναι αφοσιωμένος σε σημαντικά φωτογραφικά projects και απαιτητικές επαγγελματικές συνεργασίες.

Οι διαφορετικοί ρυθμοί ζωής που επέφεραν οι νέες επαγγελματικές προτεραιότητες φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της σχέσης. Το ζευγάρι αντιλήφθηκε πως ο κοινός τους κύκλος είχε πλέον ολοκληρωθεί, οδηγώντας τους στην απόφαση να προχωρήσουν χωριστά.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως, παρά το τέλος, η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός επέλεξαν να τερματίσουν τη σχέση τους με τρόπο πολιτισμένο, διατηρώντας τον σεβασμό που είχαν ο ένας για τον άλλο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: