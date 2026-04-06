Άννα Βίσση: «Μήπως κάποιοι προσπαθούν να τη χτυπήσουν ύπουλα;» – Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Τη δική του άποψη για τα δημοσιεύματα που θέλουν να έχει επέλθει ρήξη στη φιλία της Άννας Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη εξέφρασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσω βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε προβληματισμένος από την ταυτόχρονη χρονική συγκυρία των δημοσιευμάτων με την ανακοίνωση της μεγαλύτερης συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ και χαρακτήρισε «ύποπτες» τις εξελίξεις, εκφράζοντας την άποψη ότι κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν τη σταρ στην κορυφαία στιγμή της καριέρας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Τι έγινε ρε παιδιά; Ποιους… πόνεσε η απόλυτη Άννα Βίσση και προσπαθούν να την χτυπήσουν ύπουλα; ΟΑΚΑ λέμε και θα κλαίμε».

Στο βίντεο πρόσθεσε ότι τον ενόχλησε η παρουσίαση της φημολογούμενης ρήξης ως «ρεπορτάζ», αναφέροντας περιπτώσεις όπως το unfollow της πρώην φίλης της Βίσση και περιστατικά γύρω από τα καμαρίνια της. Όπως σημείωσε, όλα αυτά του φάνηκαν σαν συντονισμένη προσπάθεια να «χτυπηθεί» η καλλιτέχνιδα σε μια σημαντική στιγμή της καριέρας της.

Ο ίδιος υπογράμμισε παράλληλα τη χαρά του για την ανακοίνωση της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ και ότι περιμένει να ανακοινωθεί και δεύτερη ημερομηνία, προκειμένου να εξασφαλίσει εισιτήρια, χαρακτηρίζοντας την περίσταση «μία από τις μεγάλες στιγμές της» τραγουδίστριας.