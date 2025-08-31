Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν είναι σωστό να βλέπουν δωρεάν στο TikTok όλη την παράσταση»

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Δεν είναι σωστό να βλέπουν δωρεάν στο TikTok όλη την παράσταση»
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξέσπασε με δημοσίευση στο Instagram, αναφερόμενος στην αντίθεση του για τους ανθρώπους που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραστάσεις καλλιτεχνών.

Χαρακτηριστικά ο κωμικός εξήγησε ότι χαίρεται να βλέπει στα social media στιγμιότυπα από τη δική του παράσταση. Όμως εάν είναι ολόκληρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βρίσκει κατάπτυστο και απαράδεκτο, αφού έτσι δεν ζημιώνεται μόνο εκείνος, αλλά και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί του.

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live. Ειδικά σε μεγάλα θέατρα. Το να ανεβάζεις όμως όλη την παράσταση στο Tik Tok λάιβ και να τη βλέπουν δωρεάν χιλιάδες άνθρωποι είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο. Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι».

