Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά τον ελληνικό τελικό – «Είμαι ακόμη σε σοκ, χάνω λίγο τα λόγια μου»

Ο Akylas επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που τον ήθελαν στην κορυφή και πήρε επίσημα το εισιτήριο για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη. Η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος βρήκε τον καλλιτέχνη σε κατάσταση απόλυτης ευτυχίας, καθώς ξέσπασε σε δάκρυα χαράς πάνω στη σκηνή, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας του.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θρίαμβο, ο Akylas εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος και τόνισε πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση της βραδιάς.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι έλαβε τη στήριξη τόσο της εγχώριας και διεθνούς επιτροπής όσο και του κοινού, τον έκανε να λυγίσει.

«Με βλέπατε να κλαίω σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά. Είμαι ακόμη σε σοκ και χάνω λίγο τα λόγια μου. Ανατριχιάζω και τώρα που σας μιλάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που του έδωσε δύναμη.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι παρουσιαστές κάλεσαν στη σκηνή τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στο κοινό για να τον στηρίξει. Η αγκαλιά τους μπροστά στις κάμερες αποτύπωσε όλη την ένταση της στιγμής, με τον τραγουδιστή να περιγράφει πως οι δυο τους αναρωτιούνταν σχεδόν σαστισμένοι για το τι ακριβώς συνέβαινε.

«Η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Στην αγκαλιά μας ήμασταν σε φάση “τι συμβαίνει τώρα εδώ”, γιατί είναι απίστευτο να σου συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Akylas εντυπωσίασε το κοινό εμφανιζόμενος δωδέκατος στη σειρά, με ένα άκρως εκκεντρικό look που ταυτιζόταν με την αισθητική του τραγουδιού.

Συνοδευόμενος από τέσσερις χορευτές, παρουσίασε το «Ferto», ένα κομμάτι που ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις των ξένων fans του διαγωνισμού.

Πλέον, ο καλλιτέχνης και η ομάδα του ξεκινούν την εντατική προετοιμασία για το Wiener Stadthalle της Αυστρίας, με στόχο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου 2026.