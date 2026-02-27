Akylas για Eurovision 2026: «Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να σας κάνω περήφανους»

Την υπόσχεση πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Βιέννης έδωσε ο Akylas, δηλώνοντας έτοιμος να κάνει περήφανη την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Ο νικητής του «Sing for Greece» μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA λίγο πριν αναχωρήσει για το Βελιγράδι, όπου θα εμφανιστεί ως καλεσμένος στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως αποφεύγει να παρακολουθεί τα προγνωστικά των στοιχημάτων για το τραγούδι του, προτιμώντας να παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του και εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για τη θερμή στήριξη που δέχεται από το κοινό από την πρώτη στιγμή της ανάδειξής του.

«Πού τα ξέρετε εσείς αυτά; Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευγνώμων για τον κόσμο που με έχει στηρίξει τόσο καιρό και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό πραγματικά, να σας κάνω όλους περήφανους. Προσπαθώ να μη βλέπω τα στοιχήματα», απάντησε αρχικά ο 27χρονος τραγουδιστής.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ανυπομονώ. Τρέλα, χαμός, πανικός», δήλωσε για την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό της Σερβίας.

Να θυμίσουμε ότι ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 στη Βιέννη με το τραγούδι “Ferto“, το οποίο συνέθεσε ο ίδιος μαζί με τους Orpheus Nonis, Teo Pouzbouris και Tom Papatanice.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης από τις Σέρρες κέρδισε το «χρυσό εισιτήριο» στον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026, συγκεντρώνοντας την απόλυτη προτίμηση τόσο του κοινού όσο και της εγχώριας και διεθνούς κριτικής επιτροπής.

Η Ελλάδα έχει κληρωθεί να διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνική παρουσία του Akyla έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, με στόχο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή της Wiener Stadthalle.