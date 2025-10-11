Αγγελική Ηλιάδη: Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο της μετά το χειρουργείο

H Αγγελική Ηλιάδη μοιράστηκε μια τρυφερή και συγκινητική στιγμή στον λογαριασμό της στο Instagram, λίγες ώρες μετά το μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης.

Παρόλο που η Αγγελική Ηλιάδη εκθέτει σπάνια προσωπικά οικογενειακά ζητήματα, ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία από το νοσοκομείο, στην οποία ποζάρει με φόντο τον γιο της. Ο Μπάμπης διακρίνεται στο βάθος, με το δεμένο πόδι του να μαρτυρά την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή (10/10).

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή τη φύση της επέμβασης, η Αγγελική Ηλιάδη θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη στήριξή της προς τον γιο της με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα: «Γρήγορη ανάρρωση καρδιά μου», έγραψε, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με μια κόκκινη καρδιά.

Με αυτό τον τρόπο η γνωστή τραγουδίστρια δείχνει πως βρίσκεται δίπλα στον γιο της, σε αυτή την περιπέτεια που περνάει.