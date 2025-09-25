“Βόμβα” από τον πρόεδρο του ΣΕΒ: “Δύο εταιρείες μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα”

“Καμπανάκι” έκρουσε για το ενεργειακό κόστος ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες ενδέχεται να κλείσουν.

Μιλώντας την Τετάρτη από το βήμα της ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε πως “δεν σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνομαι από το τρόπο με τον οποίο θέτουν τα θέματα, ότι μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα αν δεν δοθεί σύντομα κάποια λύση”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εταιρείες της βαριάς βιομηχανίας και εταιρείες που θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε” συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τη διυπουργική συνάντηση υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με την ηγεσία του ΣΕΒ.